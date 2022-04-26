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«Бостон» в четырех матчах обыграл «Бруклин» и вышел во второй раунд плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
26 апреля. Бруклин — Бостон — 112:116.
Фото USA Today Sports

«Бостон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Бруклин» со счетом 116:112.

Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, набравший 39 очков. У «Селтикс» форвард Джейсон Тейтум набрал 29 очков.

Счет в серии стал 4-0 в пользу «Бостона». Отметим, в прошлом сезоне команда вылетела в первом раунде от «Нетс», уступив со счетом 1-4 в серии.

«Селтикс» вышли во второй раунд плей-офф, где встретятся с победителем серии «Милуоки» — «Чикаго».

БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
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