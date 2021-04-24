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«Бруклин» обыграл «Бостон», «Шарлотт» переиграл «Кливленд»

05:16

«Бруклин» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА (109:104). В других встречах «Шарлотт» выиграл у «Кливленда» (108:102), «Хьюстон» проиграл «Клипперс» (104:109), «Вашингтон» обыграл «Оклахому» (129:109).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Бостон» — 109:104 (21:25, 39:26, 28:22, 21:31

Бр: Харрис (20), Грин (19), Ирвинг (15 + 11 передач), Браун (15).

Бос: Тейтум (38 + 10 подборов), Притчард (22), Смарт (19).

«Шарлотт» — «Кливленд» — 108:102 (22:20, 26:35, 30:23, 30:24)

Ш: Розир (25), Бриджес (25 + 10 подборов), Вашингтон (25).

К: Секстон (28), Гарлэнд (27), Аллен (15).

«Хьюстон» — «Клипперс» — 104:109 (36:37, 25:28, 19:11, 24:33)

Х: Уолл (27 + 13 передач), Вуд (24 + 19 подборов), Олиник (23 + 10 подборов).

К: Джордж (33 + 14 подборов), Джексон (19), Паттерсон (12), Зубац (12).

«Оклахома-Сити» — «Вашингтон» — 109:129 (35:36, 33:34, 22:30, 19:29)

О: Маледон (20), Бэйзли (20), Дорт (18), Роби (18).

В: Уэстбрук (37 + 11 подборов + 11 передач), Бил (33), Нето (15).

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