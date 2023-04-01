«Бруклин» обыграл «Атланту». Бриджес набрал 42 очка
«Бруклин» выиграл у «Атланты» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:107. «Нетс» одержали вторую победу подряд.
В других встречах «Бостон» дома обыграл «Юту» (122:114), «Кливленд» проиграл «Нью-Йорку» (116:130).
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Юта» — 122:114 (27:29, 30:22, 36:27, 29:36)
Б: Тейтум (39 + 11 подборов), Брогдон (19), Уайт (17), Смарт (14).
Ю: Хортон-Такер (28), Кесслер (20 + 10 подборов), Данн (16).
«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 116:130 (47:42, 25:37, 30:26, 14:25)
К: Митчелл (42), Гарлэнд (20), Леверт (15), Э. Мобли (14), Осман (14).
Н: Брансон (48), Граймс (14), Барретт (14), Куикли (14).
«Бруклин» — «Атланта» — 124:107 (25:33, 34:22, 42:24, 23:28)
Б: Бриджес (42), Финни-Смит (19), К. Джонсон (16), Клэкстон (14 + 12 подборов),.
А: Мюррэй (21), Бей (16), Богданович (12), Оконгву (12).