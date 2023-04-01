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Сегодня, 05:17

«Бруклин» обыграл «Атланту». Бриджес набрал 42 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бруклин» выиграл у «Атланты» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:107. «Нетс» одержали вторую победу подряд.

В других встречах «Бостон» дома обыграл «Юту» (122:114), «Кливленд» проиграл «Нью-Йорку» (116:130).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Юта» — 122:114 (27:29, 30:22, 36:27, 29:36)

Б: Тейтум (39 + 11 подборов), Брогдон (19), Уайт (17), Смарт (14).

Ю: Хортон-Такер (28), Кесслер (20 + 10 подборов), Данн (16).

«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 116:130 (47:42, 25:37, 30:26, 14:25)

К: Митчелл (42), Гарлэнд (20), Леверт (15), Э. Мобли (14), Осман (14).

Н: Брансон (48), Граймс (14), Барретт (14), Куикли (14).

«Бруклин» — «Атланта» — 124:107 (25:33, 34:22, 42:24, 23:28)

Б: Бриджес (42), Финни-Смит (19), К. Джонсон (16), Клэкстон (14 + 12 подборов),.

А: Мюррэй (21), Бей (16), Богданович (12), Оконгву (12).

БК Атланта Хокс
БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
БК Кливленд Кавальерс
БК Нью-Йорк Никс
БК Юта Джаз
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