Бросок Миллса на последней секунде овертайма принес «Сан-Антонио» победу над «Финиксом»
04:03
«Финикс» (11-14) в матче регулярного чемпионата НБА, прошедшего в Мексике, в овертайме проиграл «Сан-Антонио» (10-15) — 119:121. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Спэрс» Патрик Миллс, набравший 26 очков. Он реализовал бросок со средней дистанции на последней секунде овертайма. Защитник «Санс» Рики Рубио оформил дабл-дабл из 25 очков и 13 результативных передач.
PATTY MILLS OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH pic.twitter.com/L1qsDAZLtn— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 15, 2019
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