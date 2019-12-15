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Бросок Миллса на последней секунде овертайма принес «Сан-Антонио» победу над «Финиксом»

04:03
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«Финикс» (11-14) в матче регулярного чемпионата НБА, прошедшего в Мексике, в овертайме проиграл «Сан-Антонио» (10-15) — 119:121. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Спэрс» Патрик Миллс, набравший 26 очков. Он реализовал бросок со средней дистанции на последней секунде овертайма. Защитник «Санс» Рики Рубио оформил дабл-дабл из 25 очков и 13 результативных передач.

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