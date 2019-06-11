Бросок Кайла Лоури, который мог принести "Торонто" чемпионство. Видео

Защитник "Торонто" Кайл Лоури при счете 105:106 в пятом матче финальной серии плей-офф НБА против "Голден Стэйт" на последних секундах выполнил бросок, который мог сделать чемпионом его команду. Бросок оказался неточным, и "Рэпторз" уступили. Канадский клуб ведет в серии со счетом 3-2.

I wish Kyle Lowry took the final shot against the Sixers. pic.twitter.com/1K8UgNVBCz — Smitty (@SmittyBarstool) 11 июня 2019 г.

Шестой матч состоится 14 июня и начнется в 04.00 по московскому времени. Хозяином будет "Голден Стэйт".

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