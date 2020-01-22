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Бронзовый призер Олимпиады-2004 Стадемайр стал игроком «Маккаби»

14:35
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Официальный сайт «Маккаби» сообщил о подписании контракта с 37-летним форвардом Амаре Стадемайром. Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20.

Стадемайр — 6-кратный участник Матча всех звезд НБА и бронзовый призер Олимпиады-2004 в составе сборной США.

В 2017 году, выступая за иерусалимский «Хапоэль», Амаре объявлял об уходе из баскетбола, однако через год возобновил профессиональную карьеру в той же команде. С октября по декабрь 2019-го Стадемайр выступал за «Фуцзянь» в чемпионате Китая, но решил расторгнуть контракт и вернуться в Израиль.

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