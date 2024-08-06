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Бронни Джеймс назвал свои сильные стороны

Евгений Козинов
Корреспондент
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Атакующий защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс в ролике для клубного YouTube-канала назвал свои сильные стороны.

«Неутомимый защитник, могу бросать после получения из статики, доставлять мяч в корзину, но также могу создавать для себя и для других. Моя позиция? Я невысокий атлетичный защитник», — приводит пресс-служба клуба слова Бронни.

28 июня «Лейкерс» выбрали сына Леброна Джеймса под общим 55-м номером на драфте НБА.

19-летний Бронни в прошлом сезоне выступал в студенческой лиге NCAA за Университет Южной Калифорнии. В 25 матчах он в среднем набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 результативной передачи за 19 минут игрового времени.

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Бронни Джеймс
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