Бронни Джеймс назвал свои сильные стороны

Атакующий защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс в ролике для клубного YouTube-канала назвал свои сильные стороны.

«Неутомимый защитник, могу бросать после получения из статики, доставлять мяч в корзину, но также могу создавать для себя и для других. Моя позиция? Я невысокий атлетичный защитник», — приводит пресс-служба клуба слова Бронни.

28 июня «Лейкерс» выбрали сына Леброна Джеймса под общим 55-м номером на драфте НБА.

19-летний Бронни в прошлом сезоне выступал в студенческой лиге NCAA за Университет Южной Калифорнии. В 25 матчах он в среднем набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 результативной передачи за 19 минут игрового времени.