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Бретт Браун покинул пост главного тренера сборной Австралии

21:48
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Главный тренер сборной Австралии Бретт Браун объявил о том, что покидает свой пост, сообщает Eurohoops.

Решение принято Брауном «в связи с изменившимися в последние месяцы личными обстоятельствами».

Браун должен был готовить австралийскую команду к перенесенным на 2021 год Олимпийским играм в Токио, но уведомил местную федерацию, что не сможет исполнять обязанности.

Браун ранее был отправлен в отставку с поста главного тренера «Филадельфии», где проработал семь сезонов.

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