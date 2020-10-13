Бретт Браун покинул пост главного тренера сборной Австралии

Главный тренер сборной Австралии Бретт Браун объявил о том, что покидает свой пост, сообщает Eurohoops.

Решение принято Брауном «в связи с изменившимися в последние месяцы личными обстоятельствами».

Браун должен был готовить австралийскую команду к перенесенным на 2021 год Олимпийским играм в Токио, но уведомил местную федерацию, что не сможет исполнять обязанности.

Браун ранее был отправлен в отставку с поста главного тренера «Филадельфии», где проработал семь сезонов.