Брэдли станет неограниченно свободным агентом

Атакующий защитник «Лейкерс» Эвери Брэдли откажется от опции продления контракта на следующий сезон, сообщает в Twitter инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. 29-летний американец станет неограниченно свободным агентом.

Стоит отметить, что по контракту, за последний год в клубе из Лос-Анджелеса мог заработать 5 миллионов долларов.

В прошлом сезоне Брэдли набирал в среднем 8,6 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи за игру.