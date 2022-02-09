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Сегодня, 01:22

Брэдли Бил пропустит остаток сезона в НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Брэдли Бил.
Фото Instagram

Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил больше не сможет сыграть в этом сезоне.

Как сообщает The Athletic, 28-летний американец перенесет операцию по восстановлению порванного сухожилия левой кисти. На восстановление ему потребуется несколько месяцев, поэтому больше не сможет помочь команде в регулярном чемпионате НБА и плей-офф.

В этом сезоне Бил сыграл в 40 матчах, набирая в среднем по 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи.

Напомним, ближайшим летом Бил может получить статус неограниченно свободного агента, если воспользуется опцией в контракте.

БК Вашингтон Уизардс
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