Брэдли Бил пропустит остаток сезона в НБА

Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил больше не сможет сыграть в этом сезоне.

Как сообщает The Athletic, 28-летний американец перенесет операцию по восстановлению порванного сухожилия левой кисти. На восстановление ему потребуется несколько месяцев, поэтому больше не сможет помочь команде в регулярном чемпионате НБА и плей-офф.

В этом сезоне Бил сыграл в 40 матчах, набирая в среднем по 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи.

Напомним, ближайшим летом Бил может получить статус неограниченно свободного агента, если воспользуется опцией в контракте.