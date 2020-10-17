Брэдли Бил опроверг слухи о своем переходе в «Лейкерс»

Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил опроверг слухи о своем возможном переходе в «Лейкерс».

— Я хочу закончить карьеру в «Вашингтоне», — приводит Hoopshype слова Била. — Я преданный. Я продлил свой контракт с клубом, для меня это важно. Возможность провести всю карьеру в одной команде? Такое редко встретишь в наши дни. Это было бы честью для меня. Моя главная цель — побеждать, и я в «Вашингтоне», чтобы делать это. Я знаю, что мы можем выигрывать.