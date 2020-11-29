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Брайант посмертно будет введен в Зал славы в мае 2021 года

08:00
Коби Брайант. Фото Instagram
Коби Брайант. Фото Instagram
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Церемония введения новых членов в Зал славы баскетбола пройдет в мае 2021 года. На ней в Зал славы посмертно будет включен легендарный баскетболист Когби Брайант, сообщает сайт НБА.

Изначально мероприятие было запланировано на август 2020 года, однако его отложили из-за пандемии коронавируса.

Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек погибли 26 января 2020 года в результате крушения вертолета в Калифорнии. Позже стало известно, что пилот во время полета был дезориентирован из-за плохих погодных условий.

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