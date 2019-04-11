Брайант - Новицки: "Я любил и ненавидел играть против тебя, Дирк. Наслаждайся пенсией, ты ее заслужил"

Американскй экс-баскетболист Коби Брайант обратился к форварду "Далласа" Дирку Новицки, который ранее объявил о завершении карьеры. Немец выступил с речью после матча с "Финиксом" (102:109) в регулярном чемпионате НБА.

– Играть всю карьеру в одной команде является свидетельством того, какой вы человек, Дирк. Я любил и ненавидел играть против вас. Наслаждайся пенсией, брат, ты этого заслужил, – написал Брайнт в своем Твиттере.

40-летний Дирк Новицки выступал за "Даллас" с 1998 года. В 2011 году он стал чемпионом НБА.14 раз участвовал в Матче звезд НБА. Средние показатели за карьеру – 20,7 очка, 7,5 подбора и 2,4 передачи за матч.

Брайант завершил карьеру в 2015 году.

Playing an entire career with one organization is a testament to who you are as a person @swish41 I loved and hated competing against you. Enjoy retirement my brother you deserve it #rockingchairclub – Kobe Bryant (@kobebryant) 11 апреля 2019 г.

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