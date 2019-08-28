Брайант назвал О'Нила «ленивой задницей», Шакил вступил с ним в спор

Между бывшими игроками «Лейкерс» Коби Брайантом и Шакилом О'Нилом состоялась заочная полемика.

В интервью Патрику Дэвиду на Youtube Брайант сказал о Шаке: «Он мог стать лучшим игроком всех времен. Он сам бы первый рассказал вам об этом. Я хотел бы, чтобы он ходит тренироваться в зал — тогда у меня было бы 12 чертовых чемпионских перстней! Мы с Шаком сидели вместе, и я говорил ему: «дружище, если бы не твоя ленивая задница...».

Затем в Instgram О'Нил прокомментировал это видео, размещенное на странице lakers24ever: «У тебя было бы 12 перстней, если бы ты чаще делал передачи, особенно в финале против «Детройта». Если бы я не работал упорно, мне бы не поставили статую».

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс».

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