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Брайант — Леброну: «Продолжай двигать игру»

10:54
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Бывший защитник «Лейкерс» Коби Брайант оценил достижение форварда команда Леброна Джеймса. Последний в матче регулярного чемпионата НБА против «Филадельфии» набрал 29 очков.

По количеству набранных баллов он вышел на третье место в истории, обойдя Брайанта (33643). Леброн проводит 17-й сезон в лиге, на счету Брайанта их 20.

На втором месте — Карл Мэлоун (36 928). Рекорд принадлежит Кариму Абдул-Джаббарру — 38 387 очков.

— Продолжай двигать игру. Мое уважение, брат, — написал Брайант в Twitter.

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