Браун сдал положительный тест на коронавирус
Форвард «Бостона» Джейлен Браун сдал положительный тест на Covid-19. Как сообщает пресс-служба НБА, игрок сейчас находится на карантине. Игрока не беспокоят симптомы болезни.
Браун пропустил конец прошлого сезона из-за повреждения. Ему была сделана операция по поводу разрыва связки в левом запястье. В игру он вернулся в этой предсезонной подготовке и принял участие в игре с «Орландо».
В прошлом сезоне Браун сыграл в 58 матчах НБА, набирая в среднем по 24,7 очка и 6,0 подбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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