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Браун сдал положительный тест на коронавирус

06:17

Форвард «Бостона» Джейлен Браун сдал положительный тест на Covid-19. Как сообщает пресс-служба НБА, игрок сейчас находится на карантине. Игрока не беспокоят симптомы болезни.

Браун пропустил конец прошлого сезона из-за повреждения. Ему была сделана операция по поводу разрыва связки в левом запястье. В игру он вернулся в этой предсезонной подготовке и принял участие в игре с «Орландо».

В прошлом сезоне Браун сыграл в 58 матчах НБА, набирая в среднем по 24,7 очка и 6,0 подбора.

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Евгений Козинов все материалы автора
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