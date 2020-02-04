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Браун и Лиллард — лучшие игроки недели в НБА

02:30
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Форвард «Бостона» Джейлен Браун и защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард признаны лучшими игроками прошедшей недели текущего сезона НБА, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим игроком Восточной конференции стал Джейлен Браун В среднем за матч он набирал 25,0 очка, делал 6,3 подбора и 2,7 передачи. «Бостон» на неделе выиграл все четыре матча.

Лучшим игроком Западной конференции НБА стал Дэмьен Лиллард. Его средние показатели за игру составили 45 очков, 7 подборов и 11 передач. «Портленд» одержал 3 победы в 3 матчах. Лиллард признан лучшим на «Западе» вторую неделю подряд.

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