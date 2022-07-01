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Брансон подпишет с «Нью-Йорком» контракт на 110 миллионов долларов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник Джейлен Брансон хочет заключить контракт с «Нью-Йорком». По информации The Athletic, 25-летний американец заключит четырехлетний контракт на сумму 110 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что 1 июля Брансон стал ограниченно свободным агентом, отказавшись от пункта в контракте с «Далласом», за который играл последние четыре сезона.

В прошедшем сезоне Брансон сыграл в 79 матчах НБА, набирая в среднем по 16,3 очка, 3,9 подбора и 4,8 передачи.

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