"Бостон" взял верх над "Шарлотт", "Милуоки" в гостях разгромил "Чикаго"

"Бостон"​ в матче регулярного чемпионата НБА победил "Шарлотт" со счетом 96:88. В составе хозяев самым результативным стал Айзея Томас, набравший 26 очков. У гостей дабл-дабл на счету Николя Батюма (22 очка, 10 подборов).

"Милуоки" в гостях разгромил "Чикаго" – 95:69. Самым результативным в составе гостей стал Яннис Адетокунбо – 22 очка и 11 передач. Также дабл-дабл на счету Грега Монро – 14 очков, 12 подборов. В составе "Чикаго" Дуэйн Уэйд набрал 12 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Шарлотт" 96:88 (23:22, 18:28, 28:19, 27:19)

Б: Томас (26), Хорфорд (18).

Ш: Батюм (22 + 10 подборов), Сешнс (13).

"Чикаго" – Милуоки" – 69:95 (15:34, 22:22, 15:18, 17:21)

Ч: Уэйд (12), Гибсон (8),

М: Адетокумбо (22), Паркер (12).