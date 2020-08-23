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«Бостон» в четырех матчах победил «Филадельфию» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

23:00

«Бостон» одержал четвертую победу над «Филадельфией» в 1/8 финала плей-офф НБА. «Селтикс» выиграли все четыре встречи и вышли в четвертьфинал, где сыграют с победителем серии «Торонто» — «Бруклин». «Рэпторз» ведут в серии 3-0.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Четвертый матч

«Филадельфия» — «Бостон» — 106:110 (32:27, 26:30, 19:32, 29:21)

Ф: Эмбид (30 + 10 подборов), Харрис (20), Милтон (14), Беркс (13), Хорфорд (12 + 10 подборов).

Б: Уокер (32), Тэйтум (28 + 15 подборов), Браун (16), Тайс (15).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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