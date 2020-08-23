«Бостон» в четырех матчах победил «Филадельфию» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

«Бостон» одержал четвертую победу над «Филадельфией» в 1/8 финала плей-офф НБА. «Селтикс» выиграли все четыре встречи и вышли в четвертьфинал, где сыграют с победителем серии «Торонто» — «Бруклин». «Рэпторз» ведут в серии 3-0.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Четвертый матч

«Филадельфия» — «Бостон» — 106:110 (32:27, 26:30, 19:32, 29:21)

Ф: Эмбид (30 + 10 подборов), Харрис (20), Милтон (14), Беркс (13), Хорфорд (12 + 10 подборов).

Б: Уокер (32), Тэйтум (28 + 15 подборов), Браун (16), Тайс (15).