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«Бостон» сыграет с «Майами» минимальным составом

23:15
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Целый ряд игроков «Бостона» пропустят ближайший матч регулярного чемпионата НБА против «Майами» из-за различных травм и карантина, сообщает ESPN.

В распоряжении главного тренера Брэда Стивенса находятся 8 игроков: защитники Пэйтон Притчард, Маркус Смарт, Джефф Тиг, Тремонт Уотерс и Карсен Эдвардс, форвард Аарон Несмит и центровые Даниэль Тайс с Тако Фоллом.

Ранее большинство баскетболистов команды попали под недельный карантин из-за заболевания одноклубника. В данный момент решается вопрос о возможном переносе матча.

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