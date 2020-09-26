«Бостон» сократил отставание от «Майами»
06:24
«Майами» проиграл «Бостону» в пятом 1/2 финала плей-офф НБА. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Хит».
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл.
Следующая игра состоится 28 сентября.
НБА
Плей-офф
1/2 финала
Пятый матч
«Бостон» — «Майами» — 121:108 (18:26, 33:32, 41:25, 29:25)
Б: Тейтум (31 + 10 подборов), Браун (28), Тайс (15 + 13 подборов).
М: Драгич (23), Робинсон (20), Батлер (17).
Счет в серии: 2-3.