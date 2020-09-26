«Бостон» сократил отставание от «Майами»

«Майами» проиграл «Бостону» в пятом 1/2 финала плей-офф НБА. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Хит».

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл.

Следующая игра состоится 28 сентября.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Пятый матч

«Бостон» — «Майами» — 121:108 (18:26, 33:32, 41:25, 29:25)

Б: Тейтум (31 + 10 подборов), Браун (28), Тайс (15 + 13 подборов).

М: Драгич (23), Робинсон (20), Батлер (17).

Счет в серии: 2-3.