Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

11 января, 07:37

«Сан-Антонио» переиграл «Бостон», «Чикаго» нанес поражение «Далласу»

Павел Лопатко

«Сан-Антонио» победил «Бостон» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 100:95.

«Сперс» одержали вторую победу подряд. Они занимают второе место в таблице Западной конференции (27-11). «Селтикс» (24-14) идут вторыми в Восточной конференции.

В другом матче игрового «Чикаго» на своем паркете выиграл у «Далласа» — 125:107.

«Буллз» прервали серию из трех поражений подряд. Они идут на 10-м месте в Восточной конференции (18-20), «Маверикс» (14-25) располагаются на 12-м месте в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Сан-Антонио» — 95:100 (26:21, 29:29, 20:23, 20:27)

Б: Уайт (29 очков), Браун (27), Гарза (11)
С: Вембаньяма (21), Фокс (21), Джонсон (18 + 10 подборов)

«Чикаго» — «Даллас» — 125:107 (36:28, 30:27, 28:24, 31:28)

Ч: Уайт (22), Досунму (20), Бузелис (15)
Д: Нембхард (16), Хэрди (14), Маршалл (14)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости