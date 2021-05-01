60 очков Тейтума помогли «Бостону» выиграть у «Сан-Антонио»

«Бостон» выиграл у «Сан-Антонио» в овертайме матча регулярного чемпионата НБА (143:140 ОТ). Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 60 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В других матчах «Кливленд» проиграл «Вашингтону» (93:122), в составе которого трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук, «Портленд» обыграл «Бруклин» (128:109), «Мемфис» выиграл у «Орландо» (92:75).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Сан-Антонио» — 143:140 OT (16:39, 32:38, 42:26, 38:25, 15:12)

Б: Тейтум (60 + 8 подборов), Браун (17), Несмит (16).

С: Дерозан (30 + 14 передач), Уокер (24), Мюррэй (24), Пелтль (15 + 10 подборов).

«Кливленд» — «Вашингтон» — 93:122 (30:35, 22:23, 16:33, 25:31)

К: Секстон (22), Осман (14), Аллен (13 + 11 подборов), Гарлэнд (12).

В: Бил (19), Нето (17), Уэстбрук (15 + 12 подборов + 11 передач).

«Бруклин» — «Портленд» — 109:128 (25:23, 32:36, 24:35, 28:34)

Б: Ирвинг (28), Грин (16), Джеймс (15).

П: Лиллард (32), Нуркич (23 + 11 подборов), Пауэлл (19).

"Мемфис" - «Орландо» — 92:75 (19:20, 20:23, 36:15, 17:17)

М: Брукс (20), Валанчюнас (14 + 15 подборов), Андерсон (13).

О: Энтони (15), Бамба (15 + 11 подборов), Хэмптон (11).