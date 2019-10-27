«Бостон» разгромил «Нью-Йорк», «Филадельфия» победила «Детройт»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде разгромил «Нью-Йорк» — 118:95. Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Кемба Уокер, набравший 32 очка. У «Никс» 26 баллов на счету Ар Джей Барретта.

В параллельной встрече «Филадельфия» на выезде победила «Детройт» — 117:111. У «Пистонз» 31 очко набрал Деррик Роуз. У гостей 29 баллов на счету Тобиаса Харриса.

В еще одной встрече «Атланта» дома одолела «Орландо» — 103:99. Защитник хозяев Трэй Янг набрал 39 очков. Он реализовал 5 бросков из 10 из-за дуги.

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