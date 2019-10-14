«Бостон» в предсезонном матче НБА дома разгромил «Кливленд» — 118:72. Вторую четверть «кельты» выиграли со счетом 37:9.

В параллельной встрече «Филадельфия» на выезде разгромила «Орландо» — 126:94. Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Джоэл Эмбиид, набравший 15 очков.

В еще одном матче «Нью-Орлеан» обыграл «Сан-Антонио» — 123:114. На счету первого номера драфта 2019 года Зайона Уильямсона дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов.

«Чикаго» обыграл «Торонто» (105:91), а «Милуоки взял верх над «Вашингтоном» (115:108).