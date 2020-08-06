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«Бостон» разгромил «Бруклин»

06:40
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Бруклин» — 149:115. Самым результативным игроком встречи стал защитник «кельтов» Джейлен Браун, набравший 21 очко.

«Бостон» (45-23) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Бруклин» (32-36) — седьмой.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Бостон» — «Бруклин» — 149:115 (34:25, 37:27, 35:25, 43:38)

Бос.: Браун (21), Тейтум (19)

Бр.: Мартен (20)

6 августа.

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