«Бостон» продлил контракт с главным тренером Маззуллой

«Бостон» объявил о продлении контракта с главным тренером Джо Маззуллой.

Отмечается, что соглашение с 37-летним специалистом рассчитано на несколько лет. Точный срок действия контракта не уточняется.

«Это действительно благословение. Меня бы здесь не было без моей веры, моей жены и моих детей. Самое главное, я благодарен игрокам, которых мне удалось тренировать в течение последних трех сезонов. С нетерпением жду возможности выступать за «Селтикс», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Маззулла работает в «Бостоне» с 2019 года. Изначально он занимал должность помощника, а в сентябре 2022-го его назначили исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Име Удоки. В феврале 2023-го «Селтикс» объявили о назначении Маззуллы главным тренером. В 2024 году американец привел команду к чемпионству в НБА.