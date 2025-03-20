«Бостон» продадут за 6,1 миллиарда долларов

Клуб НБА «Бостон» будет продан за рекордную сумму в истории лиги — 6,1 миллиарда долларов. Покупателем выступит компания под руководством Уильяма Чисхолма, которая действует при поддержке частного инвестиционного фонда Sixth Street, сообщает Sportico.

Ранее издание Fadeaway World сообщало, что решение семьи Граусбек о продаже клуба могло быть вызвано ужесточением штрафов по налогу на роскошь и внутренними финансовыми спорами. Семья Граусбек приобрела «Бостон» в 2002 году за 360 миллионов долларов.

«Бостон», основанный в 1946 году, является 18-кратным чемпионом НБА. В текущем сезоне команда занимает второе место в Восточной конференции с 50 победами в 69 матчах. Следующую игру «Бостон» проведет 22 марта в гостях против «Юты».