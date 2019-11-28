«Бостон» прервал победную серию «Бруклина»

«Бостон» на своем паркете переиграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА (121:110). «Селтикс» прервали четырехматчевую победную серию «Нетс».

В других встречах «Индиана» обыграла «Юту» (121:102), «Кливленд» дома проиграл «Орландо» (104:116), «Филадельфия» одолела «Сакраменто» (97:91), а «Шарлотт» выиграл у «Детройта» (102:101).

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Сакраменто» — 97:91 (25:18, 22:28, 29:19, 21:26)

Ф: Эмбиид (33 + 16 подборов), Тайбалл (15), Харрис (14).

С: Хилд (22), Дедмон (18), Богданович (17).

«Индиана» — «Юта» — 121:102 (21:20, 32:23, 36:37, 32:22)

И: Сабонис (23 + 12 подборов), Уоррен (23), Брогдон (22).

Ю: Богданович (30), Митчелл (26), Гобер (14 + 13 подборов).

«Кливленд» — «Орландо» — 104:116 (27:27, 25:32, 21:28, 31:29)

К: Секстон (20), Гарлэнд (16), Осман (14), Томпсон (13 + 15 подборов).

О: Фурнье (30), Росс (16), Айзек (16).

«Шарлотт» — «Детройт» — 102:101 (31:32, 24:28, 31:20, 16:21)

Ш: Бийомбо (19), Вашингтон (17), Грэм (16).

Д: Гриффин (26), Кеннард (16), Драммонд (14 + 21 подбор).

«Бостон» — «Бруклин» — 121:110 (30:23, 27:40, 34:23, 30:24)

Бос: Уокер (39), Браун (22 + 10 подборов), Тейтум (16).

Бру: Темпл (22), Харрис (21), Аллен (17 + 14 подборов).

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