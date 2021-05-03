33 очка Макколлума принесли «Портленду» победу над «Селтикс»
05:02
«Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Бостон» со счетом 129:119.
Самыми результативными на паркете стали защитник «Блэйзерс» Си Джей Макколлум и форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравшие по 33 очка.
После этого матча «Портленд» с 35 победами занимает седьмое место в Западной конференции, «Селтикс» с 34 победами — на шестой строчке Востока.
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