33 очка Макколлума принесли «Портленду» победу над «Селтикс»

«Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Бостон» со счетом 129:119.

Самыми результативными на паркете стали защитник «Блэйзерс» Си Джей Макколлум и форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравшие по 33 очка.

После этого матча «Портленд» с 35 победами занимает седьмое место в Западной конференции, «Селтикс» с 34 победами — на шестой строчке Востока.