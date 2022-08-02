«Бостон» подпишет Вонле

Форвард Ноа Вонле присоединится к «Бостону». Как сообщает ESPN, «Селтикс» подпишут с 26-летним американцем негарантированный контракт.

Американский баскетболист присоединится к тренировочному лагерю «Бостона». Вонле поборется за место в заявке на следующий сезон.

«Шарлотт» выбрал Ноа на драфте 2014 года под общим 9-м номером. В НБА он играл за «Портленд», «Чикаго», «Нью-Йорк», «Миннесоту», «Денвер» и «Бруклин».

На счету Вонле 339 матчей в НБА со средними показателями 4,9 очка и 5,1 подбора.