00:16 | Баскетбол — НБА

"Бостон" подписал Тако Фалла

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"Бостон" объявил о подписании контракта с центровым Тако Фаллом. 231-сантиметровый сенегалец не был выбран на драфте в этом году, но играл за "Селтикс" в летней лиге, набирая в среднем по 7,2 очка, 4,0 подбора и 1,4 блок-шота.

Кроме того, "Бостон" подписал Джавонте Грина, Макса Струса и Тремонта Уотерса.

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