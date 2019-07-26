"Бостон" подписал Тако Фалла

"Бостон" объявил о подписании контракта с центровым Тако Фаллом. 231-сантиметровый сенегалец не был выбран на драфте в этом году, но играл за "Селтикс" в летней лиге, набирая в среднем по 7,2 очка, 4,0 подбора и 1,4 блок-шота.

Кроме того, "Бостон" подписал Джавонте Грина, Макса Струса и Тремонта Уотерса.

We have signed guards Tremont Waters and Max Strus to two-way contracts. We have also signed center @TackoFall99 and guard Javonte Green. #FlywireTeamTransactions



🗒: https://t.co/WpJWHahrcU — Boston Celtics (@celtics) July 25, 2019

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