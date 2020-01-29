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«Бостон» победил «Майами», «Денвер» проиграл «Мемфису»

06:35
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«Майами» (32-15) в домашнем матче регулярного сезона НБА проиграл «Бостону» (31-15) — 101:109. Самым результативным игроком встречи стал форвард «кельтов» Гордон Хэйворд, остановившийся в шаге от дабл-дабла — 29 очков и 9 подборов.

В параллельном матче «Денвер» (32-15) проиграл «Мемфису» (23-24) — 96:104.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Майами» — «Бостон» — 101:109 (28:36, 20:17, 28:27, 25:29)

М: Йокич (23)

Б: Хэйворд (29), Браун (25)

29 января.

«Мемфис» — «Денвер» — 104:96 (31:18, 32:32, 19:16, 22:30)

М: Брукс (24)

Д: Йокич (25+13 подборов)

29 января.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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