"Бостон" победил "Индиану" и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

"Бостон" обыграл "Индиану" в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА."Бостон" обыграл "Индиану" в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА. "Селтикс" выиграли серию 4-0 и первыми оформили выход в четвертьфинал.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Четвертый матч

"Индиана" - "Бостон" - 106:110 (23:21, 26:26, 23:26, 34:37)

И: Богданович (22), Эванс (21), Коллисон (19), Сабонис (14), Тернер (13).

Б: Хэйворд (20), Тейтум (18), Хорфорд (14 + 12 подборов), Ирвинг (14), Браун (13), Розир (11).