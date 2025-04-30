«Бостон» вышел в четвертьфинал НБА

«Бостон» выиграл у «Орландо» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 120:89. «Селтикс» выиграли серию — 4-1.

Форвард Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл — 35 очков и 10 передач.

В четвертьфинале «Бостон» сыграет с победителем серии «Нью-Йорк» — «Детройт». Счет в серии 3-2 в пользу «Никс».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Бостон» — «Орландо» — 120:89 (23:27, 24:22, 36:13, 37:27)

Б: Тейтум (35 + 10 передач), Браун (23), Притчард (10), Хаузер (10).

О: Ф. Вагнер (25), Банкеро (19), Картер (12 + 10 подборов).

Счет в серии: 4-1.