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Сегодня, 01:09

«Бостон» обыграл «Орландо» в первом матче серии плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в стартовом матче первого раунда плей-офф НБА дома обыграл «Орландо» со счетом 103:86.

Самым результативным на паркете стал форвард «Мэджик» Паоло Банкеро, набравший 36 очков и сделавший 11 подборов. У «Селтикс» защитник Деррик Уайт набрал 30 очков.

Счет в серии 1-0 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 24 апреля и начнется в 2:00 мск.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Бостон» — «Орландо» — 103:86 (26:18, 22:31, 30:16, 25:21)

20 апреля. Бостон. «TD Garden».

НБА
БК Бостон Селтикс
БК Орландо Мэджик
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