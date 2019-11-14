Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Бостон» одержал девятую победу кряду, обыграв «Вашингтон»

05:56
Теги:

«Бостон» на своем паркете обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА (140:133). «Селтикс» одержали девятую победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Уизардз» Брэдли Бил, набравший 44 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Вашингтон» — 140:133 (34:34, 34:32, 34:30, 38:37)

Б: Уокер (25), Тейтум (23), Браун (22).

В: Бил (44), Хатимура (21), Томас (18).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир