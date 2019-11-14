«Бостон» одержал девятую победу кряду, обыграв «Вашингтон»
05:56
«Бостон» на своем паркете обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА (140:133). «Селтикс» одержали девятую победу кряду.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Уизардз» Брэдли Бил, набравший 44 очка.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Вашингтон» — 140:133 (34:34, 34:32, 34:30, 38:37)
Б: Уокер (25), Тейтум (23), Браун (22).
В: Бил (44), Хатимура (21), Томас (18).
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