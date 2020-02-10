«Бостон» обыграл «Оклахому» и одержал седьмую победу подряд
02:03
«Оклахома» (32-21) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграла «Бостону» (37-15) — 111:112. Самым результативным игроком встречи стал защитник «кельтов» Кемба Уокер, набравший 27 очков.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Оклахома» — «Бостон» — 111:112 (32:28, 29:24, 23:32, 27:28)
О: Гилджес-Александер (24)
Б: Уокер (27), Тейтум (26+11 подборов)
9 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/