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«Бостон» обыграл «Оклахому» и одержал седьмую победу подряд

02:03
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«Оклахома» (32-21) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграла «Бостону» (37-15) — 111:112. Самым результативным игроком встречи стал защитник «кельтов» Кемба Уокер, набравший 27 очков.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Оклахома» — «Бостон» — 111:112 (32:28, 29:24, 23:32, 27:28)

О: Гилджес-Александер (24)

Б: Уокер (27), Тейтум (26+11 подборов)

9 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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