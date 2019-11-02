«Бостон» обыграл «Нью-Йорк», Уокер набрал 33 очка
05:03
«Бостон» переиграл на своем паркете «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА (104:102). «Селтикс» одержали четвертую победу кряду.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бостона» Кемба Уокер, набравший 33 очка.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Нью-Йорк» — 104:102 (22:23, 27:27, 26:24, 29:28)
Б: Уокер (33), Тейтум (24), Хэйворд (13).
Н: Моррис (29), Барретт (15), Портис (13).
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