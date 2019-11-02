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«Бостон» обыграл «Нью-Йорк», Уокер набрал 33 очка

05:03
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«Бостон» переиграл на своем паркете «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА (104:102). «Селтикс» одержали четвертую победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бостона» Кемба Уокер, набравший 33 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Нью-Йорк» — 104:102 (22:23, 27:27, 26:24, 29:28)

Б: Уокер (33), Тейтум (24), Хэйворд (13).

Н: Моррис (29), Барретт (15), Портис (13).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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