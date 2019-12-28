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«Бостон» обыграл «Кливленд» и одержал пятую победу подряд

02:44
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«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата обыграл «Кливленд» — 129:117. Самым результативным игроком встречи стал форвард «кельтов» Джейлен Браун, набравший 33 очка. Хозяева одержали пятую победу подряд.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Бостон» — «Кливленд» — 129:117 (33:22, 29:25, 30:34, 37:36)

Б: Браун (33), Тейтум (30)

К: Лав (30)

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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