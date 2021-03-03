«Бостон» обыграл «Клипперс», «Атланта» выиграла у «Майами»

3 марта в НБА были сыграны очередные матчи регулярного сезона.

«Атланта» в выездной встрече обыграла «Майами» (94:80), дабл-дабл (18 очков и 10 передач) записал в свой актив разыгрывающий гостей Трей Янг.

Во втором матче дня «Бостон одержал домашнюю победу над «Клипперс» (117:112), несмотря на 32 очка Пола Джорджа.

После этих игр «Клипперс» опустились на четвертое место на «Западе», «Бостон» занимает пятую позицию на «Востоке», «Майами» — седьмую, «Атланта» — 11-ю.

НБА. Регулярный сезон

«Бостон» — «ЛА Клипперс» — 117:112 (35:32, 27:31, 26:26, 29:23)

3 марта.

«Майами» — «Атланта» — 80:94 (17:23, 20:21, 29:19, 14:31)

3 марта.