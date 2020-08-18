«Бостон» обыграл «Филадельфию»
04:14
«Бостон» одержал победу в матче первого раунда плей-офф НБА против «Филадельфии» (109:101). Команда повела в серии со счетом 1-0.
В составе победителей самым результативным стал Джейсон Тейтум — 32 очка и 13 подборов. 29 очков набрал Джейлен Браун. В составе «Сиксерс» лучшим снайпером стал Джоэл Эмбиид — 26 очков и 16 подборов.
Следующий матч состоится 20 августа.
НБА. Плей-офф
Восток. Первый раунд
Первый матч
«Бостон» — «Филадельфия» — 109:101 (25:26, 30:23, 20:30, 34:22)
Счет в серии: 1-0
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