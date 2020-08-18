«Бостон» обыграл «Филадельфию»

«Бостон» одержал победу в матче первого раунда плей-офф НБА против «Филадельфии» (109:101). Команда повела в серии со счетом 1-0.

В составе победителей самым результативным стал Джейсон Тейтум — 32 очка и 13 подборов. 29 очков набрал Джейлен Браун. В составе «Сиксерс» лучшим снайпером стал Джоэл Эмбиид — 26 очков и 16 подборов.

Следующий матч состоится 20 августа.

НБА. Плей-офф

Восток. Первый раунд

Первый матч

«Бостон» — «Филадельфия» — 109:101 (25:26, 30:23, 20:30, 34:22)

Счет в серии: 1-0