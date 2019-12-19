«Бостон» обыграл «Даллас», Уокер набрал 32 очка
08:25
«Бостон» взял верх над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал Кемба Уокер, набравший 32 очка. В составе «Маверикс» Кристапс Порзингис и Джален Брансон сделали «дабл-дабл».
НБА
Регулярный сезон
«Даллас» — «Бостон» — 103:109 (29:29, 26:21, 18:26, 30:33)
Д: Уокер (32), Браун (26), Тейтум (24).
Б: Порзингис (23 + 13 подборов), Карри (20), Хардуэй (13), Брансон (10 + 11 передач).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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