«Бостон» обыграл «Даллас», Уокер набрал 32 очка

«Бостон» взял верх над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал Кемба Уокер, набравший 32 очка. В составе «Маверикс» Кристапс Порзингис и Джален Брансон сделали «дабл-дабл».

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Бостон» — 103:109 (29:29, 26:21, 18:26, 30:33)

Д: Уокер (32), Браун (26), Тейтум (24).

Б: Порзингис (23 + 13 подборов), Карри (20), Хардуэй (13), Брансон (10 + 11 передач).