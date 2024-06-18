Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:15

«Бостон» обошел «Лейкерс» и установил новый рекорд по числу титулов в НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арена «Бостона» после победы над «Далласом».
Фото USA Today Sports

«Бостон» переиграл «Даллас» в финальной серии НБА (4-1) и в 18-й раз в истории стал чемпионом.

«Селтикс» вышли на первое место в истории лиги по количеству чемпионских титулов, обойдя «Лейкерс», который 17 раз становились чемпионами НБА. Третьим в этом списке идет «Голден Стэйт», выигрывавший плей-офф НБА 7 раз в своей истории.

Ранее «Бостон» выигрывал плей-офф лиги в 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986 и 2008 годах.

MVP финальной серии НБА в сезоне-2023/24 был признан атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун. 27-летний американец в среднем в пятиматчевой серии набирал по 20,8 очка, 5,4 подбора и 5 передач.

&laquo;Бостон&raquo; после победы в&nbsp;финальной серии. «Бостон» — суперзаслуженный чемпион. «Далласу» не хватило магии Дончича
Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
3
0
Читайте также
Хвича рассказал о тяжелой жизни в Москве
В Испании задержали террористов, которые готовили атаку на «Реал»
Эксперт рассказал, как получить дополнительные баллы для поступления в вуз
Сын президента Сербии в центре драки, стрельба и беспорядки. Евро-2024 погружается в фанатские войны
Путин указал на попытки США затянуть конфликт на Украине
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

35-летний Маззулла стал шестым самым молодым тренером-чемпионом НБА

Браун: «Разделю приз самому ценному игроку финала со своими братьями в «Бостоне»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости