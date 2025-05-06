«Нью-Йорк» выиграл первый матч серии против «Бостона»
«Нью-Йорк» на выезде одержал победу над «Бостоном» в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА — 108:105 ОТ.
Больше всего очков в этой игре набрали выступающие за «Никс» О Джи Ануноби и Джейлен Брансон — 29.
В конце третьей четверти «Селтикс» владели преимуществом в 20 очков, однако упустили лидерство.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Нью-Йорк». Второй матч команды проведут в четверг, 8 мая.
НБА
Плей-офф
1/4 финала
«Бостон» — «Нью-Йорк» — 105:108 ОТ (26:25, 35:20, 23:30, 16:25, 5:8)
«Бостон»: Браун (23), Тейтум (23), Уайт (19)
«Нью-Йорк»: Ануноби (29), Брансон (29), Таунс (14)
6 мая. Бостон. TD Garden.
Счет в серии: 0-1
