«Нью-Йорк» выиграл первый матч серии против «Бостона»

«Нью-Йорк» на выезде одержал победу над «Бостоном» в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА — 108:105 ОТ.

Больше всего очков в этой игре набрали выступающие за «Никс» О Джи Ануноби и Джейлен Брансон — 29.

В конце третьей четверти «Селтикс» владели преимуществом в 20 очков, однако упустили лидерство.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Нью-Йорк». Второй матч команды проведут в четверг, 8 мая.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

«Бостон» — «Нью-Йорк» — 105:108 ОТ (26:25, 35:20, 23:30, 16:25, 5:8)

«Бостон»: Браун (23), Тейтум (23), Уайт (19)

«Нью-Йорк»: Ануноби (29), Брансон (29), Таунс (14)

6 мая. Бостон. TD Garden.

Счет в серии: 0-1