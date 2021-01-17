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«Нью-Йорк» разгромил «Бостон», Рэндл и Барретт сделали «дабл-дабл»

23:33

«Нью-Йорк» разгромил «Бостон» в регулярном чемпионате НБА — 105:75. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейлен Браун, набравший 25 очков. У «Никс» Джулиус Рэндл и Ар Джей Барретт сделали «дабл-дабл».

НБА

Регулярный сезон

«Бостон» — «Нью-Йорк» — 75:105 (17:28, 18:20, 15:27, 25:30)

Б: Д. Браун (25), Смарт (10).

Н: Рэндл (20 + 12 подборов), Барретт (19 + 11 подборов), Куикли (17), Топпин (12), Буллок (11).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2020-2021/

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