«Нью-Йорк» разгромил «Бостон», Рэндл и Барретт сделали «дабл-дабл»

«Нью-Йорк» разгромил «Бостон» в регулярном чемпионате НБА — 105:75. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейлен Браун, набравший 25 очков. У «Никс» Джулиус Рэндл и Ар Джей Барретт сделали «дабл-дабл».

НБА

Регулярный сезон

«Бостон» — «Нью-Йорк» — 75:105 (17:28, 18:20, 15:27, 25:30)

Б: Д. Браун (25), Смарт (10).

Н: Рэндл (20 + 12 подборов), Барретт (19 + 11 подборов), Куикли (17), Топпин (12), Буллок (11).