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Сегодня, 06:57

«Нью-Йорк» победил «Бостон» после двух овертаймов

Руслан Минаев
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«Нью-Йорк» в гостях обыграл «Бостон» после двух овертаймов матча регулярного чемпионата НБА — 131:129.

В составе «Селтикс» самым результативным игроком стал Джейсон Тэйтум — 40 очков. У «Никс» больше всех набрали Иммануэль Квикли (38) и Джулиус Рэндл (31).

«Нью-Йорк» одержал девятую победу подряд и занимает 5-е место на «Востоке» (39 побед в 66 матчах). «Бостон» — на второй строчке (45 побед в 65 матчах).

«Хьюстон» дома обыграл «Сан-Антонио» — 141:110.

В составе «Рокетс» 31 очко на счету Джейлена Грина. У «Сперс» 17 очков набрал Кейта Бэйтс-Диоп.

«Милуоки» был сильнее «Вашингтона» — 117:111.

У «Бакс» самым результативным игроком стал Яннис Адетокунбо — 23 очка, 10 подборов и 13 передач. У «Уизардс» — Брэдли Бил (33 очка).

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«Бостон» — «Нью-Йорк» — 129:131 ОТ (34:31, 27:23, 26:34, 26:25, 16:18)

6 марта. Бостон. «TD Garden».

«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 142:110 (38:24, 35:39, 35:24, 34:23)

6 марта. Хьюстон. «Toyota Center».

«Вашингтон» — «Милуоки» — 111:117 (28:34, 20:25, 32:24, 31:34)

6 марта. Вашингтон. «Capital One Arena».

БК Бостон Селтикс
БК Вашингтон Уизардс
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Йорк Никс
БК Хьюстон Рокетс
Сан-Антонио Спёрс
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