Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

2 февраля, 02:16

«Бостон» разгромил «Милуоки», у Брауна дабл-дабл

Павел Лопатко

«Бостон» победил «Милуоки» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 107:79.

Самым результативным игроком встречи стал америанский защитник «Селтикс» Джейлен Браун — у него 30 очков и 13 подборов.

«Бостон» выиграл второй матч подряд. Он занимает второе место в таблице Восточной конференции (31-18). «Милуоки» (18-29) идут на 12-м месте, у команды серия из пяти поражений подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Милуоки» — 107:79 (26:26, 30:16, 22:19, 29:18)

Б: Браун (30 очков + 13 подборов), Саймонс (27), Уайт (17)
М: Роллинс (25), Кузма (16), Трент (9)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Милуоки Бакс
Читайте также
«Обиделся». Чешский каноист не вышел на церемонию награждения вместе с россиянином Петровым на Кубке мира
Лавров высказался о возможном выходе США из переговорного процесса
Короли отмененных шайб и овертаймов, Яшкин в третьем звене, куча «масок». Благодаря чему «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина
Форвард «Каролины» Свечников забил первый гол в Кубке Стэнли-2026
Путин и президент Лаоса проводят переговоры в Кремле
Захарова напомнила Мерцу о роли победы СССР в появлении Дня Европы
Популярное видео
Семь ведущих игроков уезжают из КХЛ
Семь ведущих игроков уезжают из КХЛ
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
Надо ли «Авангарду» увольнять главного тренера Ги Буше
Надо ли «Авангарду» увольнять главного тренера Ги Буше
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Анонс финала Кубка Гагарина, камбэки «Локомотива», неудача «Магнитки»
Анонс финала Кубка Гагарина, камбэки «Локомотива», неудача «Магнитки»
Фаворит сезона «Авангард» выбыл из чемпионской гонки
Фаворит сезона «Авангард» выбыл из чемпионской гонки
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Набоков отправляется в «Колорадо»
Набоков отправляется в «Колорадо»
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Чикаго» переиграл «Майами» в гостях, «Хьюстон» нанес поражение «Далласу»

«Бруклин» проиграл «Детройту», Дёмин набрал три очка

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости