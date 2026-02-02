«Бостон» разгромил «Милуоки», у Брауна дабл-дабл

«Бостон» победил «Милуоки» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 107:79.

Самым результативным игроком встречи стал америанский защитник «Селтикс» Джейлен Браун — у него 30 очков и 13 подборов.

«Бостон» выиграл второй матч подряд. Он занимает второе место в таблице Восточной конференции (31-18). «Милуоки» (18-29) идут на 12-м месте, у команды серия из пяти поражений подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Милуоки» — 107:79 (26:26, 30:16, 22:19, 29:18)

Б: Браун (30 очков + 13 подборов), Саймонс (27), Уайт (17)

М: Роллинс (25), Кузма (16), Трент (9)