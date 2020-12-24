«Бостон» переиграл «Милуоки», «Кливленд» обыграл «Шарлотт»

«Бостон» обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА (122:121). В других встречах «Филадельфия» оказалась сильнее «Вашингтона» (113:107), «Кливленд» переиграл «Шарлотт» (121:114), «Торонто» уступил «Нью-Орлеану» (99:113).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 121:107 (35:33, 26:33, 27:16, 33:25)

И: Сабонис (32 + 13 подборов), Оладипо (22), Брогдон (21).

Н: Барретт (26), Беркс (22), Рэндл (17).

«Кливленд» — «Шарлотт» — 121:114 (24:23, 41:21, 28:36, 28:34)

К: Секстон (27), Гарлэнд (22), Драммонд (14 + 14 подборов).

Ш: Розир (42), Хэйворд (28), Бийомбо (11).

«Орландо» — «Майами» — 113:107 (27:29, 29:24, 23:30, 34:24)

О: Фурнье (25), Гордон (20), Росс (19).

М: Адебайо (25 + 11 подборов), Драгич (20), Батлер (19).

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 113:107 (30:26, 28:33, 15:24, 40:24)

Ф: Эмбиид (29 + 14 подборов), Милтон (19), Симмонс (16).

В: Бил (31), Уэстбрук (21 + 11 подборов + 15 передач), Бертанс (14).

«Бостон» — «Милуоки» — 122:121 (31:34, 33:25, 37:25, 21:37)

Б: Браун (33), Тейтум (30), Тиг (19).

М: Адетокунбо (35 + 13 подборов), Миддлтон (27 + 14 подборов), Холидэй (25).

«Торонто» — «Нью-Орлеан» — 99:113 (26:23, 31:27, 22:38, 20:25)

Т: Сиакам (20), Лаури (18 + 10 передач), Буше (12).

Н: Ингрэм (24 + 11 передач), Редик (23), Бледсоу (18).